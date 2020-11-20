Ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена на президентских выборах в штате - госсекретарь штата

Госсекретарь американского штата Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет голосов избирателей на прошедших президентских выборах в США подтвердил, что победу в штате одержал Джо Байден.

Раффенспергер сказал, что штат "вне всяких сомнений" официально объявит о победе Байдена в пятницу.

По его словам, результаты ручного пересчета оказались "очень близки" к тем, что были зарегистрированы сразу по итогам выборов.

Джорджия - один из американских штатов, в которых Трамп оспаривает поражение на выборах, которые состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу представителя демократов Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.