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Финансы 20.11.2020 12:35

Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,85% по итогам 7-го месяца подряд

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам седьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года.

Ставка по пятилетним кредитам в пятницу была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.

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Тэги: КИТАЙ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]