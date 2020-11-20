МВД Грузии обещает обеспечить общественный порядок в день второго тура парламентских выборов 21 ноября

Мобильные группы сотрудников полиции Грузии обеспечат общественный порядок в день второго тура парламентских выборов 21 ноября, заявил на брифинге в пятницу первый заместитель министра внутренних дел страны Каха Сабанадзе

"Для обеспечения безопасной избирательной среды созданы мобильные группы полиции, которые обеспечат общественный порядок", - сказал Сабанадзе.

Второй тур пройдет в 17 мажоритарных округах. Оппозиция не признает результаты прошедших 31 октября в Грузии парламентских выборов по партийным спискам и отказывается участвовать во втором туре.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) ранее заявили, что 21 ноября члены партии намерены устроить возле избирательных участков так называемые "коридоры позора".

В МВД Грузии заявляют, что т.н. "коридоры позора" выходят за допустимые законом рамки гарантированных конституцией свобод и обещают отреагировать на любое нарушение закона.

По словам Сабанадзе, "коридоры позора" возле избирательных участков нарушают гарантированные права граждан, создают угрозу общественной безопасности и содержат в себе признаки уголовного преступления.

"Призываем всех включенных в избирательный процесс (...), в не зависимости от их политических взглядов, соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и способствовать проведению выборов в спокойной обстановке", - сказал замглавы МВД.

Он подчеркнул, что "полиция не допустит развитие избирательного процесса по насильственному сценарию".