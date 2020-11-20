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Дальнее зарубежье 20.11.2020 13:50

Глава Минздрава Британии допустил возможность начала вакцинации против COVID-19 через несколько недель

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил о вероятности того, что вакцинация против коронавируса COVID-19 может стартовать в стране уже через несколько недель.

"Надежда на это есть", - сказал он, отвечая на вопрос телеканала Sky news, можно ли ожидать массовой кампании по вакцинации "через недели".

"Гарантий чего-либо нет. Если речь зайдет о действительно крупномасштабной (вакцинации - ИФ), более вероятно, что ее объявят на Новый год, нежели до Рождества, потому что мы должны быть абсолютно убеждены - любая программа вакцинации безопасна", - уточнил министр.

Он объяснил, что власти намерены одновременно вакцинировать население как от коронавируса, так и от гриппа. При этом обычно за сезон от гриппа в стране вакцинируются 15 млн человек, а на этот раз планируется довести число вакцинированных до 30 млн, отметил министр, добавив, что это "большая задача, но Национальная служба здравоохранения способна сделать это".

Министр также заявил о "признаках надежды", упомянув успехи клинических

испытаний вакцин против коронавируса от англо-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer.

Говоря о ситуации в Великобритании, Хэнкок указал на имеющиеся указания на то,

что эпидемия "начала выходить на плато". Причиной такой тенденции министр назвал введенный ранее в Англии режим изоляции и пояснил, что в декабре правительство примет решение о дальнейших действиях прежде, чем срок изоляции завершится.

Он добавил, что Рождество жители страны встретят с ограничениями, однако власти приложат усилия к тому, чтобы праздник прошел по возможности как во времена до эпидемии.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,45 млн случаев заражения коронавирусом, более 53,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СРОК, НАЧАЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]