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Регион 20.11.2020 12:33

Глава Минтруда Армении отправлена в отставку

Министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян уволена с должности, сообщают в пятницу армянские СМИ.

Согласно публикациям, на должность министра будет назначен советник премьер-министра Армении на общественных началах, экономист Месроп Аракелян.

Сообщается также, что новым министром чрезвычайных ситуаций Армении будет назначен командующий 5-ым армейским корпусом Андраник Пилоян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНИСТР, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]