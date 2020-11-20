Глава Минтруда Армении отправлена в отставку

Министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян уволена с должности, сообщают в пятницу армянские СМИ.

Согласно публикациям, на должность министра будет назначен советник премьер-министра Армении на общественных началах, экономист Месроп Аракелян.

Сообщается также, что новым министром чрезвычайных ситуаций Армении будет назначен командующий 5-ым армейским корпусом Андраник Пилоян.