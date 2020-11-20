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Карабахский конфликт 20.11.2020 12:49

Азербайджан вернул Агдамский район без единого выстрела – Алиев

Возвращение Агдамского района под контроль Азербайджана произошло без единого выстрела, это стало возможным благодаря успехам на поле боя, заявил президент Ильхам Алиев.

«Если бы Азербайджан не победил бы Армению на поле боя, она добровольно не освободила бы оккупированные земли. Доказательством этому является несколько факторов – построенные укрепления, смена названий азербайджанских городов и сел, карты, составленные армянами, где территории вокруг Нагорного Карабаха также выдавались за часть так называемой «НКР». Но они все равно ошиблись и не смогли правильно рассчитать нашу силу. Наша сила, техническая оснащенность и боевой дух привели нас к этой Победе. Они не знали, что азербайджанский народ все эти годы жил желанием вернуться на свои исконные земли. Все эти и другие факторы обусловили эту Победу», - заявил Алиев в пятницу в обращении к азербайджанскому народу, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства отметил, что военная победа Азербайджана обусловила и политическую победу.

«Наша победа на поле боя также обусловила нашу политическую победу. Агдамский район возвращается к нам, без единого выстрела и потерь. Это наш большой политический успех. Но это было бы невозможно без военной победы. Азербайджан смог добиться желаемого на политической арене, одержав блестящую победу на поле боя. Таким образом, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже позади, что отмечают и международные эксперты», - добавил Алиев.

Коснувшись военных действий, Алиев отметил, что азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм.

«Число дезертиров из армянской армии перевалило за 10 тыс., и они сами об этом заявляют, об этом говорят их официальные лица - более 10 тыс. беглецов. Их армия, по сути, просто банда могла вести войну только против мирных жителей. Убийцы, которые сжигали наши села, убивали наших мирных жителей, не могут считаться военнослужащими», - отметил президент Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, АГДАМ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]