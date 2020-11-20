Азербайджан хорошо информирован о ситуации в Нагорном Карабахе – Алиев

Президент Азербайджана считает завышенными цифры Армении о 90 тыс. беженцах из Нагорного Карабаха, оценивает их максимальное число в 60-65 тыс. человек.

«Что касается очередного выдуманного заявления Армении о том, что число беженцев с территории Нагорного Карабаха составляет 90 тыс. человек, то я хочу внести ясность в этот вопрос. На территории Нагорного Карабаха и на других оккупированных территориях до начала второй карабахской войны проживало максимум 60-65 тыс. человек», - сказал Алиев в пятницу в ходе обращения к азербайджанскому народу в связи с освобождением Агдамского района Азербайджана от армянской оккупации, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Откуда мы это знаем? У нас есть оперативная информация. В этом регионе у нас имеется достаточное число источников информации и одна из причин наших успехов именно это. Мы с точностью знали и сейчас знаем, что там происходит, где прячется их глава хунты. Наверное, он тоже это знает и боится высунуть нос на улицу и сидит в бункере», - заявил Алиев.

«У нас есть информация, источники, спутниковые снимки. Поэтому я с полной уверенностью заявляю, что в Нагорном Карабахе и в том числе на других оккупированных территориях проживало максимум 65 тыс. человек», - сказал глава государства.

Алиев задался вопросом, откуда тогда появилась цифра в 90 тыс. человек? «Опять фальсификации, опять ложь. Сейчас, опять (Пашинян – ИФ) ползая на коленях и блея, вцепится в кого-нибудь и будет просить о помощи. «Помоги мне» - основной принцип их идеологии. С такой идеологией, какой народ может развиваться? Кому принесло пользу, у кого-то все время что-то просить, ожидать, надеяться, а после этого ссориться, обижаться и выдвигать требования?», - заявил глава государства.

Б.Рустамбеков