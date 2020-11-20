Армении следует нормализовать отношения с соседними странами – президент Азербайджана

Армении стоит отказаться от фальсифицированной истории и нормализовать отношения с соседними странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Идеологические основы Армении основаны на лжи и исторических фальсификациях. Как страна, которая не может отказаться от своего фальсифицированного прошлого, двигаться вперед? Как может развиваться страна, которая не может наладить нормальные отношения со своими соседями?», заявил Алиев в пятницу в обращении к азербайджанскому народу, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Президент Азербайджана призвал Армению предпринять шаги для нормализации отношений с соседними странами. «Армения имеет территориальные претензии к Турции, оккупация азербайджанских земель. Они сами являются причиной своих бед. Этот удар по ним, эти обрушившиеся на них события, возможно, разбудят их, чтобы они могли продолжать жить как нормальная страна. Они сделают правильный выбор, если они нормализуют отношения со своими соседями», - отметил он.
Алиев выразил уверенность, что армяне, живущие в Нагорном Карабахе, смогут спокойно жить с азербайджанцами бок о бок.
«Еще раз хочу сказать, что все народы, живущие в едином азербайджанском государстве, имеют равные права, в том числе и армянский народ. В Азербайджане проживают тысячи армян. Они живут нормально, как граждане Азербайджана. Я уверен, что армяне, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, однажды поймут, что единственный путь для них - это жить бок о бок с народом Азербайджана», - добавил Алиев.
А.Мамедов
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