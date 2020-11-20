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Туризм 20.11.2020 17:31

Куба изменила правила въезда для иностранных туристов

Кубинские власти вводят с 1 декабря для всех пассажиров санитарный сбор в размере $30, который покрывает стоимость ПЦР-теста, а прибывшим в аэропорт Гаваны предстоит соблюдать 5-дневный карантин, сообщает газета El Nuevo Herald.

"Согласно постановлению Минфина республики, с 1 декабря во всех аэропортах страны устанавливается санитарный налог в размере $30 или их эквивалента в любой другой конвертируемой валюте. В сбор уже включена стоимость ПЦР-теста на коронавирус, а также расходы на остальные медицинские протоколы, используемые на границе", - пишет издание.

Как отмечает газета, предполагается, что санитарный налог будет включен в стоимость авиабилета. До 1 декабря сдать тест на коронавирус в аэропортах Кубы можно бесплатно.

Кроме того, 15 ноября первые рейсы стал принимать аэропорт Гаваны, но из России полетов туда пока нет. Все пассажиры должны по прибытии сдать тест на коронавирус и соблюдать пятидневный карантин в отелях или дома, после чего им предстоит сдать повторный тест на ковид. Если результаты будут отрицательными, то карантин закончится.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. В настоящее время прямые чартерные рейсы на Кайо-Коко и в Санта-Клару выполняют авиакомпании Nordwind Airlines ("Пегас Туристик") и AZUR air (Anex Tour и "Интурист"). На первых рейсах из Москвы было выявлено соответственно 11 и 14 зараженных коронавирусом.

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Тэги: КУБА, ТУРИЗМ, ВЪЕЗД, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]