Куба изменила правила въезда для иностранных туристов

Кубинские власти вводят с 1 декабря для всех пассажиров санитарный сбор в размере $30, который покрывает стоимость ПЦР-теста, а прибывшим в аэропорт Гаваны предстоит соблюдать 5-дневный карантин, сообщает газета El Nuevo Herald.

"Согласно постановлению Минфина республики, с 1 декабря во всех аэропортах страны устанавливается санитарный налог в размере $30 или их эквивалента в любой другой конвертируемой валюте. В сбор уже включена стоимость ПЦР-теста на коронавирус, а также расходы на остальные медицинские протоколы, используемые на границе", - пишет издание.

Как отмечает газета, предполагается, что санитарный налог будет включен в стоимость авиабилета. До 1 декабря сдать тест на коронавирус в аэропортах Кубы можно бесплатно.

Кроме того, 15 ноября первые рейсы стал принимать аэропорт Гаваны, но из России полетов туда пока нет. Все пассажиры должны по прибытии сдать тест на коронавирус и соблюдать пятидневный карантин в отелях или дома, после чего им предстоит сдать повторный тест на ковид. Если результаты будут отрицательными, то карантин закончится.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. В настоящее время прямые чартерные рейсы на Кайо-Коко и в Санта-Клару выполняют авиакомпании Nordwind Airlines ("Пегас Туристик") и AZUR air (Anex Tour и "Интурист"). На первых рейсах из Москвы было выявлено соответственно 11 и 14 зараженных коронавирусом.