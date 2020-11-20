Премьер Армении отправил в отставку посла по особым поручениям МИД Мирзояна

Посол по особым поручениям МИД Армении Карен Мирзоян освобожден от должности решением премьер-министра республики Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба правительства в пятницу.

Соответствующее решение было подписано 17 ноября, в тот же день, когда с поста главы МИД Армении был снят Зограб Мнацаканян.