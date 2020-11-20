Президент Армении подписал указ об отставке главы Минобороны Тонояна

Министр обороны Армении Давид Тоноян освобожден от занимаемой должности указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна, сообщает в пятницу пресс-служба президента.
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