Президент Армении подписал указ об отставке главы Минобороны Тонояна

Министр обороны Армении Давид Тоноян освобожден от занимаемой должности указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна, сообщает в пятницу пресс-служба президента.

Новым министром обороны Армении назначен Вагаршак Арутюнян.