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Регион 20.11.2020 14:27

Президент Армении подписал указ об отставке главы Минобороны Тонояна

Министр обороны Армении Давид Тоноян освобожден от занимаемой должности указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна, сообщает в пятницу пресс-служба президента.

Новым министром обороны Армении назначен Вагаршак Арутюнян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОТСТАВКА, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]