Страны Балтии вводят новые антибелорусские санкции

Литва, Латвия и Эстония в пятницу расширили санкции в отношении должностных лиц Белоруссии и внесли в "черный список" министров информации и спорта, а также сотрудников милиции.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью "сохранения давления на режим Александра Лукашенко".
"При координации с латышами и эстонцами мы приняли решение расширить национальные санкции", - отметил министр.
"Мы работаем по двум путям - европейскому и национальному. Мы считаем, что ситуация не меняется, уходящий режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", - подчеркнул Линкявичюс.
Министр утверждает, что в "черном списке" Балтийских стран уже более полутораста человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Европейские санкции введены в отношении 59 лиц, они включают запрет на въезд и "замораживание" имущества.
По словам Линкявичюса, санкции в отношении белорусских министров информации и спорта введены в ответ на ограничения интернета и преследование спортсменов, критикующих режим.
"В списке есть министры информации и спорта. Министр информации связан с ограничениями интернета, министр спорта отвечает за терроризирование спортивной общественности. В нем также внесены дополнительные милиционеры, включая и тех, кто участвовал в насильственных акциях", - сказал глава МИД.
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