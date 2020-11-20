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Дальнее зарубежье 20.11.2020 21:23

Страны Балтии вводят новые антибелорусские санкции

Литва, Латвия и Эстония в пятницу расширили санкции в отношении должностных лиц Белоруссии и внесли в "черный список" министров информации и спорта, а также сотрудников милиции.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью "сохранения давления на режим Александра Лукашенко".

"При координации с латышами и эстонцами мы приняли решение расширить национальные санкции", - отметил министр.

"Мы работаем по двум путям - европейскому и национальному. Мы считаем, что ситуация не меняется, уходящий режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", - подчеркнул Линкявичюс.

Министр утверждает, что в "черном списке" Балтийских стран уже более полутораста человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Европейские санкции введены в отношении 59 лиц, они включают запрет на въезд и "замораживание" имущества.

По словам Линкявичюса, санкции в отношении белорусских министров информации и спорта введены в ответ на ограничения интернета и преследование спортсменов, критикующих режим.

"В списке есть министры информации и спорта. Министр информации связан с ограничениями интернета, министр спорта отвечает за терроризирование спортивной общественности. В нем также внесены дополнительные милиционеры, включая и тех, кто участвовал в насильственных акциях", - сказал глава МИД.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЛТИЯ, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]