Меркель примет участие в виртуальном саммите G20, главной темой которого станет коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц примут участие в виртуальном саммите G20, по итогам заседания запланирована пресс-конференция, сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера.

"В конце запланирована пресс-конференция канцлера и министра Шольца", - сказал источник в пятницу.

Виртуальный саммит пройдет 21 и 22 ноября, политики будут принимать в нем участие посредством видеовключений, центральной темой будет борьба с пандемией коронавируса.

"COVID - это преобладающая тема", - сказал источник. Помимо этого будут обсуждаться темы защиты климата, экономическое положение в мире и другие вопросы.

В "группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, США, ЕС.