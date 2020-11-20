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Дальнее зарубежье 20.11.2020 22:04

Меркель примет участие в виртуальном саммите G20, главной темой которого станет коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Минфина ФРГ Олаф Шольц примут участие в виртуальном саммите G20, по итогам заседания запланирована пресс-конференция, сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера.

"В конце запланирована пресс-конференция канцлера и министра Шольца", - сказал источник в пятницу.

Виртуальный саммит пройдет 21 и 22 ноября, политики будут принимать в нем участие посредством видеовключений, центральной темой будет борьба с пандемией коронавируса.

"COVID - это преобладающая тема", - сказал источник. Помимо этого будут обсуждаться темы защиты климата, экономическое положение в мире и другие вопросы.

В "группу двадцати" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, США, ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]