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Регион 20.11.2020 16:57

Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса

Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась в пятницу, сообщают армянские СМИ.

"Рита Саргсян скончалась после коронавирусной болезни", - отмечается в публикациях.

Ранее сообщалось, что супруга экс-президента в тяжёлом состоянии была переправлена в одну из зарубежных клиник.

Офисе экс-президента Армении сообщил на своей странице в фейсбуке, что Рита Саргсян скончалась в пятницу на 58-ом году жизни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУПРУГА, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]