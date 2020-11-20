Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса

Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась в пятницу, сообщают армянские СМИ.

"Рита Саргсян скончалась после коронавирусной болезни", - отмечается в публикациях.

Ранее сообщалось, что супруга экс-президента в тяжёлом состоянии была переправлена в одну из зарубежных клиник.

Офисе экс-президента Армении сообщил на своей странице в фейсбуке, что Рита Саргсян скончалась в пятницу на 58-ом году жизни.