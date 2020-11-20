Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0206 RUR   0.0222 GBR   2.2572 TRY   0.2249

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.11.2020 23:00

Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

Франция, по всей видимости, смогла пройти через пик второй волны эпидемии коронавируса COVID-19, заявили в пятницу в мониторинговом агентстве Sante Publique France при французском Минздраве.

"Хотя показатели все еще держатся на высоких уровнях, они заставляют предположить, что пик второй волны - позади", - цитируют заявление агентства французские СМИ.

В Sante Publique France отметили, что благодаря комендантскому часу и режимам изоляции, вводившимся во Франции, прирост случаев COVID-19 упал на 40% за неделю, госпитализаций - на 13%, а число лиц в палатах интенсивной терапии - на 9%. При этом число летальных исходов среди инфицированных стабилизировалось - 3 тыс. 756 за эту неделю по сравнению с 3 тыс. 817 неделей раньше.

В агентстве также подчеркнули, что во французских городах, где ввели ограничения раньше, теперь наблюдается более значительное сокращение численности госпитализированных. В Sante Publique France отметили, что ограничительные меры напрямую влияют на статистику заболеваемости, но изоляция начинает приносить эффект лишь примерно через 10 дней после ее объявления.

В то же время в Sante Publique France заявили, что, несмотря на положительные изменения в ситуации, меры безопасности ослаблять нельзя.

В свою очередь в пятницу министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари предупредил, что еще слишком говорить, разрешат ли власти с учетом эпидемиологической обстановки путешествовать населению на Рождество.

СМИ напоминают, что правительство ввело комендантский час в Париже и ряде других городов 17 октября, неделей позже другие города последовали этому примеру. 30 октября по всей территории страны был объявлен режим изоляции, однако менее суровый, нежели первый весной этого года, указывают СМИ.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2,08 млн случаев заражения коронавируса. Более 47,1 тыс. инфицированных скончались, поправились 147 тыс. 569 человек. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Во Франции вновь установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших Во Франции зарегистрировали на 6 тыс. случаев заражения коронавирусом больше, чем накануне, умерли еще 416 человек Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион Во Франции с 17 октября вводят режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]