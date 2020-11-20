Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

Франция, по всей видимости, смогла пройти через пик второй волны эпидемии коронавируса COVID-19, заявили в пятницу в мониторинговом агентстве Sante Publique France при французском Минздраве.
"Хотя показатели все еще держатся на высоких уровнях, они заставляют предположить, что пик второй волны - позади", - цитируют заявление агентства французские СМИ.
В Sante Publique France отметили, что благодаря комендантскому часу и режимам изоляции, вводившимся во Франции, прирост случаев COVID-19 упал на 40% за неделю, госпитализаций - на 13%, а число лиц в палатах интенсивной терапии - на 9%. При этом число летальных исходов среди инфицированных стабилизировалось - 3 тыс. 756 за эту неделю по сравнению с 3 тыс. 817 неделей раньше.
В агентстве также подчеркнули, что во французских городах, где ввели ограничения раньше, теперь наблюдается более значительное сокращение численности госпитализированных. В Sante Publique France отметили, что ограничительные меры напрямую влияют на статистику заболеваемости, но изоляция начинает приносить эффект лишь примерно через 10 дней после ее объявления.
В то же время в Sante Publique France заявили, что, несмотря на положительные изменения в ситуации, меры безопасности ослаблять нельзя.
В свою очередь в пятницу министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари предупредил, что еще слишком говорить, разрешат ли власти с учетом эпидемиологической обстановки путешествовать населению на Рождество.
СМИ напоминают, что правительство ввело комендантский час в Париже и ряде других городов 17 октября, неделей позже другие города последовали этому примеру. 30 октября по всей территории страны был объявлен режим изоляции, однако менее суровый, нежели первый весной этого года, указывают СМИ.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2,08 млн случаев заражения коронавируса. Более 47,1 тыс. инфицированных скончались, поправились 147 тыс. 569 человек. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.
Мелкие инциденты не влияют на соблюдение режима прекращения огня в Карабахе - командующий российскими миротворцами
Путин: альтернативой выполнению трехсторонней договоренности по Карабаху может быть только одно - война
Путин заявил, что Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Карабахе как армянам, так и азербайджанцам
"Газпром нефть" сокращает добычу нефти в Ираке, на Бадре - естественное снижение
Нефтетерминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-октябре сократил перевалку на 17%
Газпром обсудил с CNPC увеличение поставок по "Силе Сибири", трубу через Монголию и с Сахалина
В Венеции решили отложить до 2022 года введение туристического налога
Мировой рынок предметов роскоши ждет рекордный спад в 2020г, исключение - Китай - исследование
Pfizer в пятницу запросит утверждения регулирующего органа США на экстренное применение вакцины от COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты