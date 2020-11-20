Поставки азербайджанского газа по TANAP в 2021г в Турцию и Европу суммарно составят 12,2 млрд кубометров – консорциум

Объем поставок азербайджанского газа по Транс-Анатолийского трубопровода (Trans-Anadolu Pipeline, TANAP) в 2021 году ожидаются на уровне 12,2 млрд кубометров, заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.
«TANAP находится в полной готовности к поставкам азербайджанского газа в Европу. С началом коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу в 2021 году Турция, в целом, примет по TANAP 12,2 млрд кубометров газа, а уже в 2022 году мы нацелены на то, чтобы газопровод заработал на полную мощность - 16 млрд кубометров в год», - сказал Дюзйол, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, с момента ввода TANAP в эксплуатацию (в июне 2018г - ИФ) и до сих пор по нему поставлено 7,5 млрд кубометров азербайджанского газа.
«Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год, но за счет установки дополнительных компрессоров она может увеличиться до 31 млрд кубометров в год. Это в случае необходимости позволит Турции в перспективе ежегодно получать дополнительно 15 млрд кубометров газа», - сказал Дюзйол.
Он также сообщил, что при эксплуатации TANAP на полную мощность, доходы от поставок газа по этому трубопроводу превысят $1,5 млрд в год. Из этой суммы на долю турецкой компании BOTAS придется 30% всех доходов или свыше $0,5 млрд.
Фактические расходы по проекту строительства газопровода TANAP составили $6,5 млрд.
По прогнозам SOCAR, TANAP удовлетворит 12% потребностей Турции в газе.
Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.
Н.Аббасова
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