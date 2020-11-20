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СНГ 20.11.2020 23:39

В Таджикистане на фоне пандемии COVID-19 падает уровень жизни населения, растет бедность - опрос ВБ

В Таджикистане с начала пандемии коронавируса 41% семей были вынуждены сократить потребление продуктов питания, а 20% - не смогли позволить себе медицинскую помощь.

Соответствующие данные были получены в результате опроса Всемирного банка (ВБ) "Таджикистан: Охрана детского здоровья в период пандемии COVID-19".

Эксперты ВБ заявляют, что Таджикистан, как одна из стран с наибольшей зависимостью от денежных переводов в мире, особенно сильно пострадал от пандемии COVID-19. По их мнению, больше всего страдают домохозяйства с низким уровнем дохода и дети - уровень бедности среди детей выше по сравнению с другими демографическими группами.

"Более 80% домохозяйств в Таджикистане, получающих денежные переводы, тратят их в основном на продукты питания и другие предметы первой необходимости. По прогнозам, в 2020 году общий уровень денежных переводов в Таджикистан снизится на 15%", - говорится в отчете ВБ.

Отмечается, что в результате кризиса из-за пандемии Таджикистан переживает самый медленный экономический рост за два десятилетия: в 2020 году он оценивается на уровне 1,6% в сравнении с 7,5% в 2019 году.

Посредством Проекта экстренного реагирования на СOVID-19 в Таджикистане (TEC-19) Всемирный банк финансирует денежные трансферты, которые оказались эффективным инструментом поддержки бедных домохозяйств во всем мире. Разовая денежная помощь в размере 500 сомони (примерно $50) предназначена для малообеспеченных семей с маленькими детьми в возрасте до трех лет по всей стране, чтобы смягчить отрицательные воздействия пандемии, такие как повышение цен и ограниченные возможности получения дохода. В партнерстве с UNICEF, семьи также получают важную информацию о полноценном питании и уходе за детьми, чтобы помочь детям оставаться здоровыми в эти трудные времена.

В общей сложности экстренные денежные трансферты охватят более 50 000 домохозяйств с маленькими детьми в возрасте до трех лет по всему Таджикистану. Одним из основных критериев является включение семьи в реестр системы адресной социальной помощи (АСП) в связи с её низким доходом. В июле 2020 года новая программа АСП, поддерживаемая Всемирным банком, была расширена по всей стране.

Проект экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию (СOVID-19) в Таджикистане финансируется за счет грантовых средств Всемирного банка в размере 11,3$ и реализуется Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и Государственным агентством социальной защиты. Проект призван поддержать предпринимаемые в стране усилия по эффективному реагированию на риски для здоровья человека и социальные риски, связанные с пандемией COVID-19.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, КРИЗИС, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]