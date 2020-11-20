Власти Азербайджана наделили жертв армянских обстрелов статусом шехидов

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в «Правилах увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов» от 1994 года.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, гражданские лица в Азербайджане, погибшие в результате армянских провокаций (атак, ударов) вне зоны боевых действий наделяются статусом шехиды.
На основании этого, члены семей шехидов смогут получать государственные льготы.
Как сообщалось ранее, с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении в Азербайджане погибли 94 мирных жителя.
Х.Насирзаде
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