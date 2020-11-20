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Социум 20.11.2020 17:26

Власти Азербайджана наделили жертв армянских обстрелов статусом шехидов

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в «Правилах увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов» от 1994 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, гражданские лица в Азербайджане, погибшие в результате армянских провокаций (атак, ударов) вне зоны боевых действий наделяются статусом шехиды.

На основании этого, члены семей шехидов смогут получать государственные льготы.

Как сообщалось ранее, с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении в Азербайджане погибли 94 мирных жителя.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, ШЕХИДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]