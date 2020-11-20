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Внешняя политика 20.11.2020 17:30

Глава МИД Ирана проведет в Баку и Москве переговоры по Карабаху

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф 23-24 ноября совершит визит в Россию и Азербайджан, сообщает МИД Исламской Республики.

«Зариф 23 и 24 ноября посетит Россию и Азербайджан для проведения переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. В повестке дня также - события в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]