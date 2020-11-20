Глава МИД Ирана проведет в Баку и Москве переговоры по Карабаху

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф 23-24 ноября совершит визит в Россию и Азербайджан, сообщает МИД Исламской Республики.

«Зариф 23 и 24 ноября посетит Россию и Азербайджан для проведения переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. В повестке дня также - события в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова