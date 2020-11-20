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Дальнее зарубежье 20.11.2020 16:33

Макрон обвинил Россию и Турцию в поощрении антифранцузских настроений в Африке

Постколониальные чувства обиды на Францию среди африканцев искусственно поддерживаются Россией и Турцией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, опубликованном в пятницу.

"В течение десятилетий мы поддерживали с Африкой очень конституциональные отношения, осуществлявшиеся через действующих глав государств и через хорошо обосновавшиеся предприятия. При этом обида заняла определенное место", - сказал Макрон.

"Но действует также стратегия, реализуемая иногда африканскими руководителями, но особенно иностранными державами, как Россия или Турция, которые играют на постколониальном чувстве обиды. Не надо быть наивными по этому поводу: многие из тех, кто выступает, снимает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, оплачиваются Россией или Турцией", - утверждал французский президент.

По его словам, "нравится это или нет, Франция несет в себе часть Африки".

"Наши судьбы связаны. Я думаю, что между Францией и Африкой должна быть история любви", - резюмировал президент, отвечая на вопрос, как объяснить, что во франкофонных африканских странах присутствуют антифранцузские настроения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АФРИКА, РОССИЯ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]