Доходы SOCAR от реализации продукции за 9 месяцев составили 4,1 млрд манатов

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) за январь-сентябрь 2020 года без учета торговых операций составили 4,1 млрд манатов ($2,4 млрд), сообщил вице-президент компании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.
«Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в пятницу провел онлайн-встречу по итогам финансово-хозяйственной деятельности компании за 9 месяцев 2020 года. В своем выступлении Абдуллаев отметил, что отчетный период был сложным для всех крупных нефтегазовых компаний из-за глобальной пандемии, рассказал о важности жесткой экономии в сложившейся ситуации и подчеркнул необходимость достижения таким образом максимальной эффективности для SOCAR», - отмечается в информации пресс-службы компании.
Гасымов, в свою очередь, представил отчет об экономических показателях SOCAR за 9 месяцев, отметив, что основное внимание уделяется мерам по реформированию и оптимизации компании, вытекающим из сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.
«За 9 месяцев 2020 года компания получила доходы от продажи продукции (без учета торговых операций) 4,1 млрд манатов, из которых 2,8 млрд манатов (68,3%) пришлось на внутренний рынок, 1,3 млрд манатов (31,7%) - на внешние рынки. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы компании от производственной и сервисной деятельности снизились на 863,7 млн манатов или 17%. Выручка от экспорта продукции нефтепереработки и нефтехимии увеличилась, в то время как снижение было зафиксировано, в основном, по доходам от экспорта сырой нефти и продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке», - сказал Гасымов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Обратив внимание на показатели расходов, Гасымов сообщил, что компания по отношению к плану достигла экономии по всем расходам, за исключением заработной платы и отчислений в фонд социальной защиты, а также оптимизировала финансовый портфель и сократила инвестиции.
«В результате сэкономлено 1,3 млрд манатов по сравнению с прогнозом. В результате лоукдаунов и падения цен на нефть на мировых рынках денежные поступления SOCAR от продажи продукции сократились, и соответственно, были сокращены и затраты, что обеспечило устойчивость операций», - отметил он.
По итогам встречи президент SOCAR отметил необходимость продвижения цифровизации во всех структурах компании, обеспечения максимальной экономии.
По его словам, смета доходов и расходов на 2021 год SOCAR должна быть подготовлена и представлена в ближайшее время.
«Сложная экономическая ситуация на мировых рынках принесла новые вызовы и ускорила реформы в SOCAR. Абдуллаев отметил, что в результате реформ устойчивость SOCAR повысится, и компания выйдет более сильной из текущего кризиса», - отмечается в сообщении.
Н.Аббасова
Президент Азербайджана присвоил Сеидову звание генерал-майор
Глава МИД Ирана проведет в Баку и Москве переговоры по Карабаху
Азербайджан обратился в ЕСПЧ в связи жестоким обращением Арменией к азербайджанским военнопленным
Баку просит Москву о правовой помощи для проведения следственных мероприятий в отношении российского журналиста - Генпрокуратура
Куба изменила правила въезда для иностранных туристов
Власти Азербайджана наделили жертв армянских обстрелов статусом шехидов
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Венгерский премьер рассчитывает на достижение соглашения по бюджету ЕС
Российская межведомственная делегация посетит Баку и Ереван в ближайшие дни
Супруга экс-президента Армении Саргсяна умерла от коронавируса
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты