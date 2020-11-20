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ТЭК 20.11.2020 18:04

Доходы SOCAR от реализации продукции за 9 месяцев составили 4,1 млрд манатов

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) за январь-сентябрь 2020 года без учета торговых операций составили 4,1 млрд манатов ($2,4 млрд), сообщил вице-президент компании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

«Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в пятницу провел онлайн-встречу по итогам финансово-хозяйственной деятельности компании за 9 месяцев 2020 года. В своем выступлении Абдуллаев отметил, что отчетный период был сложным для всех крупных нефтегазовых компаний из-за глобальной пандемии, рассказал о важности жесткой экономии в сложившейся ситуации и подчеркнул необходимость достижения таким образом максимальной эффективности для SOCAR», - отмечается в информации пресс-службы компании.

Гасымов, в свою очередь, представил отчет об экономических показателях SOCAR за 9 месяцев, отметив, что основное внимание уделяется мерам по реформированию и оптимизации компании, вытекающим из сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

«За 9 месяцев 2020 года компания получила доходы от продажи продукции (без учета торговых операций) 4,1 млрд манатов, из которых 2,8 млрд манатов (68,3%) пришлось на внутренний рынок, 1,3 млрд манатов (31,7%) - на внешние рынки. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы компании от производственной и сервисной деятельности снизились на 863,7 млн манатов или 17%. Выручка от экспорта продукции нефтепереработки и нефтехимии увеличилась, в то время как снижение было зафиксировано, в основном, по доходам от экспорта сырой нефти и продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке», - сказал Гасымов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Обратив внимание на показатели расходов, Гасымов сообщил, что компания по отношению к плану достигла экономии по всем расходам, за исключением заработной платы и отчислений в фонд социальной защиты, а также оптимизировала финансовый портфель и сократила инвестиции.

«В результате сэкономлено 1,3 млрд манатов по сравнению с прогнозом. В результате лоукдаунов и падения цен на нефть на мировых рынках денежные поступления SOCAR от продажи продукции сократились, и соответственно, были сокращены и затраты, что обеспечило устойчивость операций», - отметил он.

По итогам встречи президент SOCAR отметил необходимость продвижения цифровизации во всех структурах компании, обеспечения максимальной экономии.

По его словам, смета доходов и расходов на 2021 год SOCAR должна быть подготовлена ​​и представлена ​​в ближайшее время.

«Сложная экономическая ситуация на мировых рынках принесла новые вызовы и ускорила реформы в SOCAR. Абдуллаев отметил, что в результате реформ устойчивость SOCAR повысится, и компания выйдет более сильной из текущего кризиса», - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ПРОДАЖИ, ДОХОДЫ


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