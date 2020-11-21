В Венеции решили отложить до 2022 года введение туристического налога

Власти Венеции приняли решение отложить до 2022 года введение туристического налога, который должен был вступить в силу летом этого года, сообщают европейские СМИ.
"Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы поспособствовать восстановлению туристического потока", - сказал член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета, Микеле Дзуин.
Он указал, что решение о переносе даты начала введения налога принято в рамках плана по "перезапуску экономики города", сильно пострадавшего в результате пандемии.
Таким образом, с 1 января 2022 года с туристов при въезде в Венецию будут взымать сбор. Пока непонятно, будет ли он таким же, как изначально планировалось этим летом - 10 евро.
В этом году из-за закрытых границ и ограничений в связи с коронавирусом в Венеции практически не было туристов, тогда как городская экономика значительно зависит от туризма.
Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы, в особенности во время первой, весенней, волны коронавируса. В общей сложности в стране выявили более 1,3 млн случаев коронавируса, почти 48 тыс. человек скончались. Особенно острая ситуация складывалась на севере страны, в том числе - в области Венето, в которой расположена Венеция.
Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили защиту религиозных памятников в Карабахе
Мелкие инциденты не влияют на соблюдение режима прекращения огня в Карабахе - командующий российскими миротворцами
Путин: альтернативой выполнению трехсторонней договоренности по Карабаху может быть только одно - война
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
"Газпром нефть" сокращает добычу нефти в Ираке, на Бадре - естественное снижение
Нефтетерминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-октябре сократил перевалку на 17%
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Испания откроет лагеря для размещения 7 тыс. мигрантов
В Эстонии министр образования подала в отставку из-за давления СМИ за использование служебной машины в личных целях
В Таджикистане на фоне пандемии COVID-19 падает уровень жизни населения, растет бедность - опрос ВБ
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты