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Туризм 21.11.2020 00:09

В Венеции решили отложить до 2022 года введение туристического налога

Власти Венеции приняли решение отложить до 2022 года введение туристического налога, который должен был вступить в силу летом этого года, сообщают европейские СМИ.

"Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы поспособствовать восстановлению туристического потока", - сказал член муниципального совета, курирующий вопросы бюджета, Микеле Дзуин.

Он указал, что решение о переносе даты начала введения налога принято в рамках плана по "перезапуску экономики города", сильно пострадавшего в результате пандемии.

Таким образом, с 1 января 2022 года с туристов при въезде в Венецию будут взымать сбор. Пока непонятно, будет ли он таким же, как изначально планировалось этим летом - 10 евро.

В этом году из-за закрытых границ и ограничений в связи с коронавирусом в Венеции практически не было туристов, тогда как городская экономика значительно зависит от туризма.

Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы, в особенности во время первой, весенней, волны коронавируса. В общей сложности в стране выявили более 1,3 млн случаев коронавируса, почти 48 тыс. человек скончались. Особенно острая ситуация складывалась на севере страны, в том числе - в области Венето, в которой расположена Венеция.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕЦИЯ, ТУРИСТЫ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]