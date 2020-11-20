Путин похвалил российских миротворцев в Карабахе за четкость и слаженность

Президент РФ Владимир Путин отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Пользуясь случаем хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", - сказал Путин в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По его словам, оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую надежную связь в регионе, а развертывание российских миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв.