Приоритетом для РФ становится гуманитарная помощь жителям в Карабахе - Путин

Гуманитарная помощь жителям в Нагорном Карабахе является приоритетной для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - сказал Путин в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что для решения имеющихся в регионе проблем создается межведомственный центр гуманитарного реагирования. "Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируется его специализированные подразделения", - добавил Путин.