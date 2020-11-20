Путин призвал сохранить исторические памятники и религиозные святыни в зоне конфликта в Карабахе

Исторические и религиозные святыни в зоне карабахского конфликта должны быть сохранены, это вопрос нравственного человеческого измерения, к нему должно быть подключено ЮНЕСКО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное, важное нравственное человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Президент РФ отметил, что Россия рассчитывает на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особо беззащитны перед ужасами военных конфликтов.
"У МИД России имеются поручения по активной работе на всех этих направлениях. Ожидаем получение в ближайшее время весомых результатов. Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на политическое урегулирование, на надежное долгосрочное политическое урегулирование нагорнокарабахской проблемы", - сказал Путин.
На такой основе, отметил президент РФ, Россия и далее будет выстраивать взаимодействие с партнерами по Минской группе ОБСЕ. "Я уже давал оценку нашим общим усилиям, надеюсь, что наша работа продолжится", - сказал Путин.
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