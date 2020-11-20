Лачинский коридор разминирован - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорных Карабах, полностью разминирован.

"Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) протяжённостью 28 километров", - доложил Шойгу президенту РФ на совещании в пятницу.

С 17 ноября по Лачинскому коридору открыто безопасное движение гражданского автотранспорта, отметил Шойгу.