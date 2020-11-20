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Карабахский конфликт 20.11.2020 20:04

Шойгу доложил Путину о скором завершении согласования деталей работы российско-турецкого центра по мониторингу ситуации в Карабахе

Москва и Анкара завершают согласование деталей работы совместного центра по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - сказал Шойгу в пятницу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Шойгу заверил, что меры, принимаемые военными, обеспечат стабильную ситуацию в регионе.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОНИТОРИНГ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]