Шойгу доложил Путину о скором завершении согласования деталей работы российско-турецкого центра по мониторингу ситуации в Карабахе

Москва и Анкара завершают согласование деталей работы совместного центра по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - сказал Шойгу в пятницу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Шойгу заверил, что меры, принимаемые военными, обеспечат стабильную ситуацию в регионе.