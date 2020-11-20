В МИД РФ оценили число беженцев из Карабаха и прилегающих районов примерно в 135 тыс. человек

По предварительным данным, около 90 тысяч армян покинули Нагорный Карабах и ушли в Армению, регион также покинули около 45 тысяч азербайджанцев в результате военных действий, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По линии Комиссара (ООН) по делам беженцев важно составить достоверную статистику о количестве людей, которые нуждаются в помощи. По прикидкам, речь идет о порядка 90 тысяч человек, которые ушли в Армению, и примерно о 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы", - сказал он в пятницу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

Министр подчеркнул, что в Москве заинтересованы в содействии международных организаций по этому вопросу, прежде всего Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), "с тем, чтобы они могли развернуть свою работу, в том числе и помогая вернуться тем, кто был вынужден покинуть родные очаги, при этом предотвращая насильственное выселение".