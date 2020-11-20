Глава МЧС России прогнозирует скорое возвращение в Карабах 30 тыс. беженцев при имеющейся инфраструктуре на 5 тыс. человек

Более 30 тысяч переселенцев могут вернуться в Нагорный Карабах в ближайшее время, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев, по различным оценкам, их число может достигать 30 тысяч человек, в то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5000 человек", - сказал Зиничев в пятницу на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе, строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций.