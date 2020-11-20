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Карабахский конфликт 20.11.2020 20:17

Путин заявил, что Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Карабахе как армянам, так и азербайджанцам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Нагорном Карабахе.

"Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль и обеспечат доступ к религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и азербайджанской", - сказал президент РФ Владимир Путин в пятницу на онлайн-совещании с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что российские миротворцы в контакте с обеими сторонами должны наладить необходимый режим работы по доступу граждан к религиозным объектам.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, СВЯТЫНИ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]