Путин заявил, что Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Карабахе как армянам, так и азербайджанцам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Нагорном Карабахе.
"Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он исходит из того, что азербайджанские власти возьмут все под контроль и обеспечат доступ к религиозным объектам представителей как армянской стороны, так и азербайджанской", - сказал президент РФ Владимир Путин в пятницу на онлайн-совещании с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.
Он отметил, что российские миротворцы в контакте с обеими сторонами должны наладить необходимый режим работы по доступу граждан к религиозным объектам.
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