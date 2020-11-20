Путин: альтернативой выполнению трехсторонней договоренности по Карабаху может быть только одно - война

Президент РФ Владимир Путин назвал неожиданными попытки затормозить исполнение заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении, заметив, что те, кто это делает, должны понимать, что альтернатива - это война.

В ходе совещания у президента по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что "есть тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью". "Хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется", - сказал Лавров.

Кроме того, заметил он, фиксируются попытки "изменить характер миротворческой операции, пока подспудные, но они имеют место".

Президент РФ на это заметил: "Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сказали о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативы этому может быть только одно - война. И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках - тех, кто пытается торпедировать эти договоренности".

Президент РФ подчеркнул, что все должны отдавать себе в этом отчет.

Он также обратил внимание на то, что очень часто высказывается сочувствие и предложение о помощи, особенно гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали. "Но в то же время очень часто, кроме слов, там больше ничего затем не происходит. Я хотел бы попросить у вас все-таки как можно быстрее с этим разобраться и понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, могут рассчитывать", - сказал Путин.

Российских представителей, в том числе в гуманитарном центре, который создается, Путин нацелил на то, чтобы они самым активным образом при посредничестве и участии МИД способствовали любым силам, в том числе общественным международным организациям, в осуществлении благородного дела - оказания помощи людям в зоне конфликта.