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Регион 20.11.2020 20:24

Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет - полиция

МВД Грузии сообщает, что неизвестный, захвативший в пятницу микрофинансовую организацию в Тбилиси, задержан, заложники не пострадали.

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

По информации грузинских СМИ, задержанным оказался 31-летний житель Тбилиси Леван Зурабашвили.

По данным СМИ, соседи Зурабашвили удивлены случившимся, называют его обычным парнем, некоторые его жалеют.

Один из соседей мужчины рассказал, что у Зурабашвили в свое время были проблемы с азартными играми, он проиграл крупную сумму, потерял квартиру, однако никогда не был связан с криминалом и не стал бы захватывать заложников ради денег.

Ранее в социальных сетях были распространены два видеоролика, на которых предположительно захвативший заложников в Тбилиси мужчина предъявил требования к властям. Он потребовал, чтобы собрался парламент и принял закон о запрете азартных игр в Грузии. Также он говорил о снижении процентов по банковским кредитам, повышении пенсий и снижении цен на лекарства.

В одном из роликов налетчик сделал и заявление политического характера, в котором призвал сограждан выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти. "Я буду бороться до последней капли крови. Ни Иванишвили (Бидзина Иванишвили председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ) и Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии - ИФ) не должны указывать нам, как жить", - заявил на телефонную камеру мужчина.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ЗАЛОЖНИКИ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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