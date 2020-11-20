Мелкие инциденты не влияют на соблюдение режима прекращения огня в Карабахе - командующий российскими миротворцами

Российские миротворцы фиксируют отдельные мелкие инциденты в Нагорном Карабахе, но режим прекращения огня соблюдается, сообщил командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.
"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - сказал он на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Мурадов сказал, что российский контингент в зоне проведения миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербайджана.
"Территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности. В зоне "Север" выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", Лачинском коридоре - второй батальон на 12 постах", - сказал Мурадов.
"Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе, закрытой, космической и видеоконференцсвязью. Для контроля обстановки применяются беспилотные летательные аппараты в круглосуточном режиме", - сообщил генерал.
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