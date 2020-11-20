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Карабахский конфликт 20.11.2020 20:30

Мелкие инциденты не влияют на соблюдение режима прекращения огня в Карабахе - командующий российскими миротворцами

Российские миротворцы фиксируют отдельные мелкие инциденты в Нагорном Карабахе, но режим прекращения огня соблюдается, сообщил командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - сказал он на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Мурадов сказал, что российский контингент в зоне проведения миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербайджана.

"Территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности. В зоне "Север" выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", Лачинском коридоре - второй батальон на 12 постах", - сказал Мурадов.

"Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе, закрытой, космической и видеоконференцсвязью. Для контроля обстановки применяются беспилотные летательные аппараты в круглосуточном режиме", - сообщил генерал.

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Тэги: КАРАБАХ, ОБСТАНОВКА, ГЕНЕРАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]