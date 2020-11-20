Лукашенко заявил, что не даст России приватизировать крупные белорусские предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация хотела бы приватизировать крупные белорусские предприятия, но он не допустит этого, чтобы "не стать придатком кого-то".

"Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию (ОАО "Гомсельмаш" - ИФ)", - подчеркнул Лукашенко во время посещения "Гомсельмаша". Фрагмент его выступления показал телеканал СТВ в пятницу.

Точно так, уточнил он, с МАЗом, точно так с МЗКТ - "они хотят". Точно также "с космическим производством".

"Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - резюмировал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что "вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию".

В 2018 году Лукашенко уже заявлял, что возражает против участия российского предприятия "Ростсельмаш" в приватизации белорусского производителя сельхозтехники "Гомсельмаш".

"Ростсельмаш давно предлагает - давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное - и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая - все там - в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", - заявил Лукашенко, посещая 10 августа 2018 года предприятие "Гомсельмаш".

Тогда же он обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС из-за господдержки "Ростсельмаша". "Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил А.Лукашенко.

"Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - заявил белорусский лидер.

Холдинг "Гомсельмаш" создан на базе одноименного завода, основанного в 1930 году. Является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в странах СНГ и Европы. Выпускает под брендом "ПАЛЕССЕ" зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую технику.