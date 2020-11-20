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Регион 20.11.2020 22:48

В Турции за сутки умерло рекордное с апреля число пациентов с COVID-19

В Турции за последние 24 часа умер 141 человек от последствий заражения коронавирусом COVID-19, пишет в пятницу газета "Дейли Сабах".

Предыдущий рекорд по числу умерших за сутки в Турции зарегистрировали в апреле в начале пандемии - 127 смертей.

Кроме того, за последние 24 часа в стране выявили более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, и всего с начала пандемии в Турции зарегистрировали COVID-19 у 435 тыс. человек. В тяжелом состоянии находятся 3990 человек.

Соблюдать ограничительные меры призвал граждан министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Борьба с вирусом была бы легче, если бы мы все соблюдали меры и сами себя ограничивали", - написал он в "твиттере".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00 утра.

Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 утра до 20:00.

Для борьбы с инфекцией Турция в ближайшие дни заключит контракт на приобретение 20 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]