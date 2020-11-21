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В Эстонии министр образования подала в отставку из-за давления СМИ за использование служебной машины в личных целях

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс подала в пятницу в отставку из-за давления со стороны СМИ за использование служебной машины для развозки малолетних детей в школу и кружки.

"Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку и приношу свои извинения", - написала Репс в социальных сетях.

Она отметила, что хочет обеспечить своим несовершеннолетним детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности "взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь".

Премьер-министр Юри Ратас выразил сожаление, что правительство покинет "по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр".

Он подчеркнул, что Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно депутатом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра.

При этом Ратас сказал, что понимает и принимает решение Репс. В пятницу он отправил ее прошение на утверждение президенту Керсти Кальюлайд.

Эстонская газета Ohtuleht в течение трех дней следила за Репс и ее семьей, после чего опубликовала фотографии о том, как на служебной машине развозят ее детей в школу и кружки по интересам, что вызвало в обществе неоднозначное отношение как относительно министра, так и издания.

18 ноября Репс рассказала общественности о своих трудностях, попросила прощение за использование машины в личных целях, а также извинилась перед теми, кого затронуло ее поведение.

После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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