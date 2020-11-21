Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", говорится в сообщении агентства.

Подтвержден также прогноз рейтингов - "негативный".

"Подтверждение рейтинга отражает ожидания, что связь ГЖД с государством ("BB"/"негативный") сохранится без изменений, в то время как долговые показатели компании будут соответствовать автономному кредитному профилю на уровне "b+", - отмечает Fitch.

Аналитики констатируют, что государство осуществляет адекватный контроль и надзор за деятельностью ГЖД как напрямую, так и через АО "Партнерский фонд".

В сообщении говорится, что ГЖД получает в основном безналичную и косвенную государственную поддержку. "Исторически сложилось так, что поддержка долгосрочного развития компании происходила за счет стимулов государственной политики и распределения активов. Кроме того, стратегические инфраструктура, такая как железные дороги и линии электропередачи, освобождены в Грузии от налога на имущество", - сказано в пресс-релизе.

Тарифы ГЖД полностью дерегулированы, что позволяет адаптировать их как в грузовом, так и в пассажирском сегментах к рыночным условиям. Тарифы на фрахт устанавливаются в долларах США, что обеспечивает естественное хеджирование для компании, которая работает в стране с долларизованной экономической средой. Спрос на услуги ГЖД по-прежнему зависит от товарного рынка, геополитических и валютных рисков, связанных с ключевыми торговыми партнерами в макрорегионе (например, Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркмения).

При этом потенциальный дефолт по внешним обязательствам компании может привести к репутационному риску для государства, считает Fitch.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.

ОАО "Грузинская железная дорога" на 100% принадлежит государственному АО "Партнерский фонд".