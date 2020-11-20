Мировой рынок предметов роскоши ждет рекордный спад в 2020г, исключение - Китай - исследование

Китай станет крупнейшим рынком товаров класса "люкс" к 2025 году, при этом на китайских покупателей придется почти половина мировых расходов на предметы роскоши, следует из нового доклада международной консалтинговой компании Bain & Company.

Материковый Китай является единственным регионом в мире, который завершит текущий год на позитивной ноте: продажи товаров класса "люкс" выросли на 45% и составили 44 млрд евро, поскольку ограничения на международный туризм привели к тому, что больше покупателей стали совершать покупки в своей стране, говорится в докладе.

"Внутреннее потребление увеличилось во всех каналах, категориях, ценовых диапазонах и среди всех поколений", - сообщила компания.

Международные компании, продающие люксовые товары, активизируют усилия по взаимодействию с китайскими покупателями. Ранее в ноябре швейцарская Richemont и китайская Alibaba вложили $1,1 млрд в торговую онлайн-платформу Farfetch, что позволит ей получить доступ к 757 млн клиентов китайского технологического гиганта.

Между тем несмотря на активное восстановление рынка в Китае, Bain ожидает, что продажи предметов роскоши по всему миру упадут на 23% и составят 217 млрд евро в этом году, а операционная прибыль компаний снизится на 60%. Это станет самым большим спадом с 2009 года.

Рынок люксовых товаров в целом, который включает в себя как предметы роскоши, так и частные самолеты, яхты, изысканные вина и деликатесы, сократился такими же темпами и в настоящее время оценивается примерно в 1 трлн евро.

"Каждый из нас пережил трудный год быстрых, неожиданных изменений, это затронуло и рынок предметов роскоши", - говорит партнер Bain Клаудия Д`Арпизио, которая является ведущим автором исследования, проведенного совместно с итальянской организацией производителей предметов роскоши Altagamma.

"Хотя индустрия и пострадала от временного прекращения мирового туризма и продолжающихся локдаунов, мы считаем, что она достаточно устойчива, чтобы справиться с кризисом", - отметила Д`Арпизио.

Основной удар от спада мировой туристической отрасли приняла на себя Европа: продажи предметов роскоши в этом регионе снизились на 36% без учета колебания валютных курсов и составили 57 млрд евро.

На Северную и Южную Америку кризис повлиял меньше - продажи упали на 27% и составили 62 млрд евро.

По ожиданиям консалтинговой компании, восстановление рынка будет набирать темпы в течение следующих трех лет, при этом рынок вернется к уровням 2019 года к концу 2022-го или началу 2023 года в зависимости от макроэкономических условий, развития пандемии и темпов возобновления мирового туризма.

После второго квартала, который был худшим за все время существования рынка, в третьем квартале наметились признаки его восстановления.

Продажи французского дома моды Hermes International начали расти в третьем квартале, так как покупатели снова начали приобретать товары, в том числе и классические сумки Birkin. В октябре также начали расти продажи британской люксовой компании Burberry. Последняя сообщила, что восстановление продолжается, так как компания привлекает новых и более молодых покупателей.

Ожидается, что продажи в четвертом квартале упадут на 10%, хотя спад может быть и больше в зависимости от развития пандемии и введения дополнительных ограничений.

В то же время онлайн-продажи предметов роскоши взлетели в 2020 году: на их долю пришлось около 23% от общих расходов по сравнению с 12% в 2019 году, поскольку пандемия вынудила потребителей воздерживаться от походов по магазинам. По прогнозам Bain, онлайн-торговля станет основным каналом для покупки люксовых товаров к 2025 году.