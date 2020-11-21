Испания откроет лагеря для размещения 7 тыс. мигрантов

Власти Испании приняли решение об открытии лагерей для размещения 7 тыс. мигрантов на фоне резкого увеличения числа переселенцев, прибывающих на испанские острова с надеждой получить статус беженца в ЕС, сообщают в пятницу западные СМИ.
По словам министра социальной защиты Испании Хосе Луиса Эскривы, лагеря будут подготовлены в течение нескольких недель в качестве временного решения этой проблемы. Правительство прорабатывает "более стабильные" варианты размещения переселенцев, добавил министр.
План правительства также предусматривает усиление спасательных групп береговой охраны, осуществляемой компанией "Сальваменто маритимо".
Сообщается, что реализация кампании по борьбе с миграционным кризисом обойдется примерно в $98,5 млн.
Ранее Испания объявила об открытии второго лагеря для мигрантов на острове Гран-Канария.
Правительство приняло решение разгрузить первый лагерь для переселенцев, в котором находятся около 2,3 тыс. мигрантов, и разместить на новой территории, предоставленной военными, на первом этапе около 800 человек.
По закону полиция может удерживать мигрантов, прибывающих без разрешения, в течение 72 часов. Исключением может стать карантин из-за положительного теста на COVID-19. Гуманитарные группы, работающие с беженцами, однако, утверждают, что переселенцы оставались ждать на пирсе более трех дней.
Открытие второго центра для мигрантов произошло на фоне усиливающейся критики со стороны местных властей и правозащитных групп. Местные власти утверждают, что не могут должным образом заботиться о тысячах мигрантах, которые прибывают на остров в последние недели. Начиная с сентября, на испанских островах высадились более 12 тыс. мигрантов.
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