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Карабахский конфликт 21.11.2020 04:16

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили защиту религиозных памятников в Карабахе

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопрос защиты религиозных памятников в Карабахе, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры в ходе беседы стороны обсудили исполнение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, вопросы, вытекающие из данного документа, а также решение гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении», - подчеркивается в информации.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]