Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили защиту религиозных памятников в Карабахе

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопрос защиты религиозных памятников в Карабахе, сообщает МИД Азербайджана.
«Министры в ходе беседы стороны обсудили исполнение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, вопросы, вытекающие из данного документа, а также решение гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении», - подчеркивается в информации.
Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Р.Ахмедов
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