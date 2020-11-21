Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула

В субботу утром несколько ракет упали в различных районах афганской столицы, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции.
СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о многочисленных взрывах в городе и о том, что удар по Кабулу был нанесен не менее, чем 10 ракетами. Они же информируют о разрушениях в местах падения ракет.
Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.
Перед ракетным обстрелом, говорится в сообщении, два взрыва прогремели в районах Шехель-Сутун и Арзан-Кимат.
По первичным данным, в результате взрыва в Арзан-Кимате погиб один сотрудник сил безопасности и еще трое получили ранения.
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