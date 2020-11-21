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Дальнее зарубежье 21.11.2020 10:01

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула

В субботу утром несколько ракет упали в различных районах афганской столицы, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции.

СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о многочисленных взрывах в городе и о том, что удар по Кабулу был нанесен не менее, чем 10 ракетами. Они же информируют о разрушениях в местах падения ракет.

Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Перед ракетным обстрелом, говорится в сообщении, два взрыва прогремели в районах Шехель-Сутун и Арзан-Кимат.

По первичным данным, в результате взрыва в Арзан-Кимате погиб один сотрудник сил безопасности и еще трое получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СТОЛИЦА, РАКЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]