Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула

В субботу утром несколько ракет упали в различных районах афганской столицы, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции.

СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о многочисленных взрывах в городе и о том, что удар по Кабулу был нанесен не менее, чем 10 ракетами. Они же информируют о разрушениях в местах падения ракет.

Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Перед ракетным обстрелом, говорится в сообщении, два взрыва прогремели в районах Шехель-Сутун и Арзан-Кимат.

По первичным данным, в результате взрыва в Арзан-Кимате погиб один сотрудник сил безопасности и еще трое получили ранения.