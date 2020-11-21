Соглашение о зоне свободной торговли Израиля с ЕврАзЭс может быть заключено в 2021 году - посол страны в РФ

Израиль ведет активные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭс), оно может быть заключено в следующем году, сообщил посол страны в России Александр Бен Цви.
"Наши переговоры в этом направлении идут довольно активно. Последняя очная встреча состоялась в марте в Иерусалиме еще до начала пандемии. Сейчас переговоры ведутся онлайн. Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии экономических отношений, и мы очень надеемся, что в скором времени нам удастся согласовать необходимые моменты и подойти к финальной договоренности", - сказал Бен Цви в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что Израиль рассчитывал на заключение соглашения о зоне свободной торговли в текущем году, "но, к сожалению, глобальная пандемия внесла свои коррективы".
"Тем не менее, несмотря на обстоятельства, переговоры продолжаются. У меня нет уверенности, что мы успеем согласовать все детали до конца года. Очень надеюсь, что в следующем году мы заключим соглашение, потому что 2021 год для наших стран особенный. В 2021 году Израиль и Россия отметят знаменательную дату - 30-летие возобновления дипотношений", - добавил посол.
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