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Регион 21.11.2020 11:18

Армения всегда чувствовала поддержку России - премьер

В период войны в Нагорном Карабахе Армения всегда чувствовала поддержку России, заявил в субботу глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Во время войны мы всегда чувствовали поддержку России, президента и премьер-министра России, Вашу личную поддержку", - сказал Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, слова которого приводит пресс-служба правительства Армении.

По словам Пашиняна, до войны был трудный этап, "но сейчас более трудные времена, и мы надеемся, что в этот период сможем углубить наше сотрудничество с Россией, в том числе в сфере безопасности".

"И не только в сфере безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул премьер Армении.

"Сегодня в нашем регионе другая военно-политическая ситуация. Она изменилась, и надо изучить все параметры этой ситуации. Уверен, что наши связи в предстоящем будущем и стратегическом будущем продолжат углубляться в духе союзнического партнерства и братской дружбы, наше сотрудничество будет более тесным и стратегическим", - сказал Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]