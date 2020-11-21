Армения всегда чувствовала поддержку России - премьер

В период войны в Нагорном Карабахе Армения всегда чувствовала поддержку России, заявил в субботу глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Во время войны мы всегда чувствовали поддержку России, президента и премьер-министра России, Вашу личную поддержку", - сказал Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, слова которого приводит пресс-служба правительства Армении.
По словам Пашиняна, до войны был трудный этап, "но сейчас более трудные времена, и мы надеемся, что в этот период сможем углубить наше сотрудничество с Россией, в том числе в сфере безопасности".
"И не только в сфере безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул премьер Армении.
"Сегодня в нашем регионе другая военно-политическая ситуация. Она изменилась, и надо изучить все параметры этой ситуации. Уверен, что наши связи в предстоящем будущем и стратегическом будущем продолжат углубляться в духе союзнического партнерства и братской дружбы, наше сотрудничество будет более тесным и стратегическим", - сказал Пашинян.
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