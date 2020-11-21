Турецкие военные готовы к переброске в Азербайджан - министр

Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан, заявил в субботу турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Ранее в ноябре депутаты парламента Турции одобрили закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Срок действия мандата определен одним годом.