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Карабахский конфликт 21.11.2020 11:24

Турецкие военные готовы к переброске в Азербайджан - министр

Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан, заявил в субботу турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Ранее в ноябре депутаты парламента Турции одобрили закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Срок действия мандата определен одним годом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]