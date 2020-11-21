В Армении за сутки более 1,1 тыс. заражений COVID-19, скончались 41 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 193 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 124 тыс. 839, сообщает в субботу единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончалось 41 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 429 человек. "Из них 1 тыс. 931 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 498 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 92 тыс. 829 человека (+2 тыс. 74 за сутки). За минувшие сутки проведено 3 тыс. 203 теста на COVID-19.
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