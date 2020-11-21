В Грузии за сутки 3 тыс. 824 заражения COVID-19, скончались 33 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 824 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 100 тыс. 684, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 768 новых больных за сутки.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 927 человек, за минувшие сутки скончались 33 человека.
В режиме карантина находятся 2 тыс. 128 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 5 тыс. 976 человека, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 445 человек. Выздоровели 81 тыс. 783 больных.
Российская делегация во главе с главой МИД прибыла в Азербайджан
Договоренности по Карабаху выполняются – Алиев
Армянская сторона полностью привержена заявлению о перемирии в Карабахе - Лавров
Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+»
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
В Азербайджане за сутки зафиксировано 2,735 тыс. случаев заражений COVID-19
В Украине новый антирекорд: за сутки зафиксировано 14 тыс. 580 заражений COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты