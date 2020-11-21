В Грузии за сутки 3 тыс. 824 заражения COVID-19, скончались 33 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 824 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 100 тыс. 684, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 768 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 927 человек, за минувшие сутки скончались 33 человека.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 128 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 5 тыс. 976 человека, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 445 человек. Выздоровели 81 тыс. 783 больных.