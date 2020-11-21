Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0206 RUR   0.0222 GBR   2.2572 TRY   0.2249

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.11.2020 13:01

В России антирекордные 24,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 467 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 822 случаев, что является новым антирекордом за весь период, также, как и количество подтвержденных летальных исходов - 467 пациентов, но зарегистрирован абсолютный максимум выписанных - 26 тыс. 021, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 822 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 816 (23,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В субботу продолжилась тенденция недели на рост числа пациентов, выписанных по выздоровлению от коронавируса. По данным оперштаба, за минувшие сутки выписан 26 тыс. 021 пациент, что более чем на тысячу превышает количество выявленных новых случаев.

Но растет также число летальных исходов: за минувшие сутки подтверждено 467 смертей, накануне в пятницу был 461 летальный случай, в четверг - 463.

В Москве поставлен новый антирекорд по коронавирусу: 7 тыс. 168 новых случаев за сутки, 74 смерти, но также и рекордное количество выздоровевших: 6 тыс. 080 человек.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 064 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции, 35 тыс. 778 умерших и 1 млн. 577 тыс. 435 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 451 тыс. 535.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


22 тыс. 572 новых случая COVID-19 в РФ, 352 умерших - оперштаб В РФ новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 22,7 тыс. случаев за сутки, 391 умерший Даже бессимптомный COVID заметно усиливает грипп - Попова 4,85 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 73 умерших - оперштаб 4,92 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 121 умерших - оперштаб В России за сутки зарегистрировано почти 5,4 тыс. новых случаев COVID-19, 79 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]