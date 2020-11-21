В России антирекордные 24,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 467 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 822 случаев, что является новым антирекордом за весь период, также, как и количество подтвержденных летальных исходов - 467 пациентов, но зарегистрирован абсолютный максимум выписанных - 26 тыс. 021, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 822 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 816 (23,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В субботу продолжилась тенденция недели на рост числа пациентов, выписанных по выздоровлению от коронавируса. По данным оперштаба, за минувшие сутки выписан 26 тыс. 021 пациент, что более чем на тысячу превышает количество выявленных новых случаев.
Но растет также число летальных исходов: за минувшие сутки подтверждено 467 смертей, накануне в пятницу был 461 летальный случай, в четверг - 463.
В Москве поставлен новый антирекорд по коронавирусу: 7 тыс. 168 новых случаев за сутки, 74 смерти, но также и рекордное количество выздоровевших: 6 тыс. 080 человек.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 064 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции, 35 тыс. 778 умерших и 1 млн. 577 тыс. 435 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 451 тыс. 535.
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