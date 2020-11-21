Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0206 RUR   0.0222 GBR   2.2572 TRY   0.2249

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.11.2020 13:45

Большинство россиян чувствуют ухудшение экономической ситуации с стране - опрос

Практически половина граждан РФ (45%) негативно оценивают нынешнюю экономическую ситуацию в России, только 5% россиян считают её хорошей, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

"Хорошей считают ситуацию в экономике страны 5% участников общероссийского опроса. 43% характеризуют ее как удовлетворительную, 45% - как плохую. Негативную оценку чаще других дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением", - свидетельствуют данные опроса.

Исследование показало, что, по мнению 59% россиян, экономическая ситуация в стране продолжает меняться в худшую сторону. Среди сограждан в возрасте 31-45 лет так считают 69% респондентов.

По данным ФОМ, в дальнейшее улучшение экономической ситуации в РФ готовы поверить 14% россиян, больше всего таких оптимистов оказалось среди респондентов старше 60 лет - почти каждый пятый (18%). В том, что нынешняя экономическая ситуация не станет ни лучше, ни хуже, уверены 17% россиян.

Согласно исследованию, 6% россиян затрудняются оценить сегодняшнюю ситуацию в экономике страны, чего ждать в дальнейшем не знает каждый десятый (10%).

Всероссийский опрос был проведён 30 октября - 1 ноября 2020 года среди 1000 респондентов от 18 лет и старше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ОЖИДАНИЯ, ОПРОС


Похожие новости


Путин назвал свободу и прямую поддержку людей важными для роста российской экономики России придется пройти через рецессию - Медведев Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения Путин сообщил о подготовке нового пакета экстренных мер поддержки граждан и экономики Текущие ограничения из-за коронавируса приводят к потерям экономики РФ в $1,3 млрд в день Путин анонсировал ряд совещаний по поддержке секторов экономики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]