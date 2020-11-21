Большинство россиян чувствуют ухудшение экономической ситуации с стране - опрос

Практически половина граждан РФ (45%) негативно оценивают нынешнюю экономическую ситуацию в России, только 5% россиян считают её хорошей, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".
"Хорошей считают ситуацию в экономике страны 5% участников общероссийского опроса. 43% характеризуют ее как удовлетворительную, 45% - как плохую. Негативную оценку чаще других дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением", - свидетельствуют данные опроса.
Исследование показало, что, по мнению 59% россиян, экономическая ситуация в стране продолжает меняться в худшую сторону. Среди сограждан в возрасте 31-45 лет так считают 69% респондентов.
По данным ФОМ, в дальнейшее улучшение экономической ситуации в РФ готовы поверить 14% россиян, больше всего таких оптимистов оказалось среди респондентов старше 60 лет - почти каждый пятый (18%). В том, что нынешняя экономическая ситуация не станет ни лучше, ни хуже, уверены 17% россиян.
Согласно исследованию, 6% россиян затрудняются оценить сегодняшнюю ситуацию в экономике страны, чего ждать в дальнейшем не знает каждый десятый (10%).
Всероссийский опрос был проведён 30 октября - 1 ноября 2020 года среди 1000 респондентов от 18 лет и старше.
Российская делегация во главе с главой МИД прибыла в Азербайджан
Договоренности по Карабаху выполняются – Алиев
Армянская сторона полностью привержена заявлению о перемирии в Карабахе - Лавров
Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+»
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
В Азербайджане за сутки зафиксировано 2,735 тыс. случаев заражений COVID-19
В Украине новый антирекорд: за сутки зафиксировано 14 тыс. 580 заражений COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты