Президент Грузии надеется на сотрудничество с оппозицией в новом парламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в субботу приняла участие в голосовании во втором туре парламентских выборов, проходящих в 17 одномандатных округах, выразила надежду, что оппозиционные партии не будут препятствовать началу работы парламента нового созыва.
"Я очень надеюсь, что парламент десятого созыва будет очень эффективным и многопартийным. Этот парламент в самое ближайшее время должен принять тот бюджет, который этой зимой окажет важное влияние на выход страны из социально-экономического кризиса и глобальной пандемии коронавируса. Я трудно представляю себе, что бы этот бюджет был принят без участия всех политических сил", - сказала Зурабишвили.
На выборах в Грузии в субботу также проголосовал премьер-министр страны Георгий Гахария.
На избирательном участке в Тбилиси он заявил журналистам, что сделал выбор в пользу того, чтобы все политики, которым избиратели в условиях пандемии COVID-19 отдали свои голоса, прониклись ответственностью и политический процесс в Грузии переместился с улиц в парламент.
"Это самое главное. Какими бы большими не были противоречия между нами, мы должны научиться говорить друг с другом, работать вместе, научиться брать ответственность", - сказал Гахария.
Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии, прошедших в парламент в ходе выборов 31 октября, после победы партии власти "Грузинская мечта" заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы и в знак протеста отказались участвовать во втором туре парламентских выборов. Они отказываются принимать депутатские мандаты и требуют назначения новых выборов.
По итогам голосования в первом туре парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта" по партийным спискам получила поддержку 48% избирателей, следующая за ней оппозиционная партия "Единое национальное движение - 27% голосов.
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