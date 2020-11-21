Армянская сторона полностью привержена заявлению о перемирии в Карабахе - Лавров

Армения полностью привержена договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Всеми было признано, что это заявление является безальтерантивным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер", - заявили министр журналистам в Ереване.
Лавров отметил, что "было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми".
"И мы подтвердили нашу решимость делать все, чтобы это заявление продолжало работать", - сказал глава МИД РФ.
По его словам, и президент Армении, и премьер-министр страны подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезные проблемы и спасти жизни.
"И они полностью привержены тому, чтобы договоренность выполнялась и впредь", - подчеркнул Лавров.
Трехстороннее заявление РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе было принято в ночь на 10 ноября.
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