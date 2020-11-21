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Карабахский конфликт 21.11.2020 15:01

Армянская сторона полностью привержена заявлению о перемирии в Карабахе - Лавров

Армения полностью привержена договоренностям о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Всеми было признано, что это заявление является безальтерантивным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер", - заявили министр журналистам в Ереване.

Лавров отметил, что "было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми".

"И мы подтвердили нашу решимость делать все, чтобы это заявление продолжало работать", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, и президент Армении, и премьер-министр страны подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезные проблемы и спасти жизни.

"И они полностью привержены тому, чтобы договоренность выполнялась и впредь", - подчеркнул Лавров.

Трехстороннее заявление РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе было принято в ночь на 10 ноября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]